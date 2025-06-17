Более 8 тысяч анализов подтвердили чистоту морской воды у берегов Кубани

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю провел проверку качества морской воды у побережья региона. В рамках социально-гигиенического мониторинга сделали 8,3 тыс. лабораторных анализов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Специалисты провели 6,2 тыс. микробиологических исследований, 1,2 тыс. санитарно-химических, 732 паразитологических и 65 вирусологических проверок. Все полученные данные соответствуют установленным санитарным требованиям.

Сейчас ведомство занимается выдачей санитарно-эпидемиологических заключений для использования водных объектов в рекреационных целях. Эта работа направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.

Алина Зорина