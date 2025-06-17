Мосбиржа разрешит сделки репо с расчетами в тенге и белорусских рублях

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 23 июня расширит валютный спектр на расчеты по сделкам репо, следует из сообщения торговой площадки. Теперь в этих операциях будет доступен расчет в тенге и белорусских рублях.

По данным Мосбиржи, нововведение откроет для бизнеса дополнительные возможности управления ликвидностью и способствует развитию сотрудничества между компаниями из России, Белоруссии и Казахстана.

Расчеты в казахстанской и белорусской валюте будут доступны для сделок в адресном режиме: для репо с центральным контрагентом, с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и для междилерского репо. Также в безадресном режиме — для репо с КСУ со сроком в один день.

Ставки доходности для подобных сделок будут формироваться на рыночных условиях, в зависимости от спроса и предложения на эти валюты на денежном рынке Мосбиржи. Ориентирами по доходности выступят ключевые ставки в национальных банках Белоруссии и Казахстана.

Ранее сделки репо на Мосбирже проводились с расчетами в российских рублях и китайских юанях.