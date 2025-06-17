В Прикамье ввели в эксплуатацию последний долгострой

В Индустриальном районе Перми на ул. Карпинского, 110а ввели в эксплуатацию последний в регионе долгострой, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Бывший проблемный объект входит в состав ЖК «Триумф». II очередь». По данным пресс-службы краевого правительства, над завершением дома работал региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства. Недавно фонд получил необходимые разрешительные документы по вводу объекта в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Дмитрий Махонина Фото: телеграмм-канал Дмитрий Махонина

В завершенном 26-этажном доме общей жилой площадью более 9 тыс. кв. м. ключи получат 142 дольщика. Всего новостройка насчитывает 191 квартиру.

Сегодня на заседании краевого правительства глава региона отметил, что в Прикамье решили вопрос обманутых дольщиков. «Были выданы последние заключения по домам ЖК «Триумф». Поэтому на сегодняшний день в регионе недостроенных домов больше нет. Поручение президента по решению вопроса обманутых дольщиков исполнено», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Завтра, 18 июня с 16.00 до 18.00, на общем собрании дольщиков дома в актовом зале на ул. Луначарского, 100 начнется запись на приемку квартир и передачу ключей. Передача ключей намечена на 19 июня. Квартиры в доме на ул. Карпинского, 110а будут передаваться гражданам в соответствии с договорами паенакопления, которые заключались с застройщиком-банкротом. Прилегающая территория благоустроена: высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и детский игровой комплекс.

Напомним, с 2013 года в ЖК «Триумф» оставались незавершенными три дома. Активная достройка домов возобновилась в 2023 году при поддержке федерального Фонда развития территорий с софинансированием из краевого бюджета. В прошлом году ввели в эксплуатацию дом на ул. Карпинского, 112а, куда переехали 170 человек, а в марте этого года – подъезды №3 и 4 дома №110.

Всего региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства с применением федеральных механизмов завершил строительство 11 долгостроев, восстановил права 1948 дольщиков. «С 2019 года из реестра проблемных объектов исключили 73 долгостроя, восстановили права более 5,5 тысяч граждан — они получили квартиры или денежные возмещения. С вводом в эксплуатацию дома на ул. Карпинского, 110а Прикамье завершает программу по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий застройщиков», – отметили в краевом минстрое.