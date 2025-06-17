В Александровке выроют скважину и построят водонапорную башню

Администрация Аксайского района ищет подрядчика для постройки водозаборного узла в хуторе Александровка. Об этом сообщает пресс-служба района.

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Уточняется, что из бюджета муниципалитета выделили деньги для устройства водонапорной башни и ограждения, земельный участок для артезианской скважины и башни предоставили в безвозмездное пользование. Из сообщения следует, что объекты должны решить проблему перебоев холодного водоснабжения в хуторе. Срок выполнения работ для подрядчика установят в 30 дней с момента подписания контракта.

Константин Соловьев