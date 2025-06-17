В Екатеринбурге у Макаровского моста произошел пожар в двухэтажном доме

В центральной части Екатеринбурге произошел пожар в доме по адресу Набережная Рабочей Молодежи, 48. Земельный участок, где стоит дом, входит в границы РЗТ (развитии застроенных территорий) компании «Брусника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Брусники», возгорание произошло в двухэтажном доме, который изъяли для муниципальных нужд.

На сегодняшний день, дом полностью расселен. «Компания предприняла необходимые меры безопасности: окна и двери первого этажа заколочены, район патрулирует охрана. Обнаружив возгорание сотрудники ЧОП вызвали МЧС и аварийную газовую службу»,– рассказали в пресс-службе девелопера. Там добавили, что пожар был оперативно потушен, причины возгорания уточняются.