Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству увеличить производство ракет средней и большой дальности на фоне эскалации между Ираном и Израилем. По его словам, в нынешних условиях каждый неверный шаг может спровоцировать новые катастрофы в Ближневосточном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murat Kula / Presidential Press Office / Handout / Reuters Фото: Murat Kula / Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Мы составляем планы производства, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня сдерживания в свете последних событий»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства вечером 16 июня (цитата по Bloomberg). «Надеюсь, что в ходе не очень длительного процесса мы достигнем такой обороноспособности, что никто не посмеет даже бросить нам вызов»,— подчеркнул турецкий президент.

В 2022 году Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах увеличить дальность турецких баллистических ракет «Тайфун» до 1 тыс. км (при разработке была заявлена дальность 560 км). В феврале 2025 года во время испытаний ракета успешно поразила цель на поверхности моря, но сколько километров было преодолено, турецкая сторона не уточняла. Компания Roketsan тогда же сообщала о начале серийного производства ракет «Тайфун».

Лусине Баласян