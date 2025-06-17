Доставке перестаивают маршруты

Логисты фиксируют задержку в доставке грузов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Обострение конфликта сказалось не только на пассажирах авиарейсов, которые не могли вернуться в Россию, но и на товарах из таких стран, как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Катар. Об этом пишут СМИ со ссылкой на логистическую компанию Rocket Cargo. Задержка при трансграничной доставке может составлять до недели. Грузы из Эмиратов приходят быстрее из-за большего числа рейсов и вариативности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri / Reuters Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Причем паузы негативно влияют и на экспорт, что вызывает моральное напряжение в компаниях, отмечает генеральный директор Bedford Group Владимир Ворошилов: «Транзит через турецкую территорию, через иранскую территорию по так называемому коридору Север—Юг, традиционные пути через Азербайджан. Все эти маршруты работают. Другое дело, что транзит через страны сопряжен с рисками, которые возникли из-за войны между Израилем и Ираном. Они влияют как на авиационные перевозки, так и на грузы, которые транзитом направлялись в другие страны Персидского залива. Объем таких операций сейчас очень сложно оценить. Есть вероятность утраты груза или повреждений.

Если мы говорим об импорте индийском, прежде всего, конечно, в Россию идет чай, какой-то ширпотреб. Турецко-российской торговле ничего не мешает. Для иранских товаров, прежде всего как раз продукции сельского хозяйства, скороспелых овощей и фруктов, конечно, вопрос ритмичности и скорости имеет значение. Сбои, которые есть, приносят торговым компаниям ущерб и излишнее напряжение».

Как добавляют в Rocket Cargo, задержка возникает даже при доставке грузов с других материков. Например, маршрут некоторых самолетов из Южной Америки также мог пролегать над территорией Израиля и Ирана. С какими убытками столкнется бизнес? Партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин считает, что сейчас стоимость доставки выросла не более чем на 20%. Но не исключено, что ущерб может стать серьезнее: «В багажниках самолетов перевозится довольно большой объем срочных коммерческих и потребительских товаров, которые поставляются из самых разных стран.

Аравийский полуостров — это большая пересадочная зона. В первую очередь Эмираты и Катар, через которые летит довольно много грузов в Россию. Воздушное пространство сейчас закрыто только у Ирана, Израиля и Ирака, через которые ничего не везется. Поэтому речь идет не о том, что грузы прям застряли, а скорее о том, что продолжительность рейсов увеличилась, они летят через Афганистан и Пакистан, стоимость провоза увеличилась. Плюс отменены некоторые рейсы, соответственно, некоторые грузы пришлось перегружать на другие судна.

Ущерб для компаний зависит от того, насколько долго будет закрыто небо, насколько долго придется облетать, может ли закрытие неба распространиться на соседние страны. На сегодняшний момент ущерб выглядит небольшим, это увеличение стоимости на 10-20%. Если распространится на соседние страны, тогда ущерб будет существенно больше. Авиасообщение и грузовые перевозки на самолетах — вещь, которую можно заменить только морем, это совершенно другие грузы и долго. Просто будут появляться новые пути доставки: через Сингапур или Дели, например. Они немножко более сложные, более дорогие, но они просто будут заменять те пути доставки, которые есть сейчас».

Что касается возмещения издержек с помощью, например, страховки, то взрывного интереса к таким продуктам на фоне конфликта профильные компании пока не заметили. Кроме того, при задержках рейсов на компенсации стоит рассчитывать только в исключительных случаях, говорит заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов: «У нас пока нет запросов в связи с текущей кризисной ситуацией от наших клиентов, потому что речь идет только о задержках именно доставки авиационных грузов. На авиационные грузы хотя и возлагается обычно срочность доставки, тем не менее не самый большой оборот приходится на этот способ перевозки. Больший оборот касается морских и автомобильных перевозок.

К сожалению, в 99% случаев страховка клиентам никак не поможет, если речь идет только о доставке.

Очень редкие расширения для очень специфичных грузов, например, в фармацевтических препаратах, где задержка действительно может привести к гибели товара, в том числе нарушение терморежима перевозки и так далее. Страхование военных рисков при морских и авиационных перевозках действительно возможно, но военные риски здесь считаются буквально: если прилетит ракета, либо груз будет поврежден на борту самолета, если самолет будет атакован».

С 13 июня многие пассажирские авиакомпании вводили ограничения из-за закрытия воздушного пространства над территорией конфликтующих стран. По данным генконсульства в Дубае, это затронуло порядка 10 тыс. россиян, которые не сразу смогли вылететь из Эмиратов. Авиакомпания Flydubai приостановила рейсы в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 30 июня. А пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что полеты в Объединенные Арабские Эмираты теперь будут выполняться на более вместительных Boeing 777.

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Анна Кулецкая