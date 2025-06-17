Расходы жителей Ставрополья превысили доходы на 3%

Жители Ставропольского края в первом квартале 2025 года потратили на 3% больше средств, чем заработали. Об этом сообщил Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Денежные доходы граждан региона составили в среднем 36,5 тыс. руб., тогда как потребительские траты достигли 37,6 тыс. руб. Для сравнения: в четвертом квартале 2024 года заработки жителей края составляли 47,1 тыс. руб. при тратах в 40,2 тыс. руб. Тогда уровень доходов превышал расходы на 14,7%.

В остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа в первом квартале 2025 года отмечается превышение доходной части у населения. В Дагестане — на 7,5%, в Ингушетии — на 24%, в Кабардино-Балкарии — на 13,6%, в Северной Осетии — на 13,9%, в Чечне — на 25,4%, в Карачаево-Черкесии — на 24,2%.

Средний показатель заработков жителей округа составляет 36,4 тыс. руб., а потребительские траты — 32,9 тыс. руб.