Institut Esthederm открыл La Terrazza Pool

Французский косметический бренд Institut Esthederm в сотрудничестве с рестораном La Terrazza Marina в Сочи открыли La Terrazza Pool. Это эффектно обустроенная зона отдыха с бассейном, шезлонгами и панорамным видом на Черное море, где установлен холодильник с солнцезащитными средствами, включая самое известное — крем от пигментации с spf Photo Regul 3*, который посетители террасы получат подарок в мини-формате при покупке коктейлей из специального меню. Проект La Terrazza Pool будет открыт с июня по сентябрь.

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