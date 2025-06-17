Ростовские ВУЗы объявили сроки приемной кампании 2025 года

Ростовские университеты начнут принимать документы от абитуриентов 20 июня, а крайний срок подачи заявлений — 12 августа. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, ДГТУ откроет приемную кампанию 20 июня. На сайте ВУЗа уже размещены условия приема на общих основаниях, перечень льготных категорий абитуриентов, в т.ч. для участников СВО и членов их семей. Документы поступающих в университет будут принимать до 20 июля, а для участвующих в конкурсе только по результатам ЕГЭ — до 25 июля.

ЮФУ также начнет прием заявлений 20 июня. Абитуриенты, которым необходимо сдавать вступительные экзамены, смогут подать документы до 15 июля, остальные — до 25 июля. Необходимый пакет документов можно предоставить лично или отправить по почте. В приемной комиссии возможно будет получить оперативный ответ на информацию по набранным баллам или результатам экзаменов. Аналогичные сроки действуют в РостГМУ, поясняют в сообщении.

РГУПС установил те же даты начала приемной кампании на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Для претендентов на бюджетные места крайние сроки выпадают на 15 июля (с вступительными испытаниями) и 25 июля (только ЕГЭ). Заявления на платное обучение будут принимать до 20 августа.

Валентина Любашенко