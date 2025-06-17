На Кубани выделили 410 млн рублей на агрострахование

Власти Краснодарского края выделили свыше 410 млн руб. на агрострахование в 2025 году. В восьми муниципалитетах региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Введение ЧС позволит оперативно оказать адресную поддержку пострадавшим от засухи предприятиям, сохранить экономику и трудовые коллективы. Краевые власти призывают аграриев использовать механизмы страхования сельхозкультур.

По словам губернатора, сельхозпроизводители, которые воспользовались мерой поддержки, смогут получить компенсации за погибшие посевы. Он также подчеркнул важность тесного взаимодействия с учеными, которые готовы консультировать хозяйства по вопросам преодоления последствий неблагоприятных погодных условий.

Алина Зорина