В Оренбуржье властям отказали в требовании внести подрядчика в РНП
Арбитражный суд Оренбургской области подтвердил законность решения регионального УФАС, отказавшегося включать подрядную организацию в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как пояснили в УФАС, при рассмотрении такой категории дел комиссия оценивает поведение и подрядчика, и государственного заказчика. В данном случае исполнитель заключил контракт на благоустройство сквера отдыха в селе Матвеевка, а впоследствии расторгнул его в одностороннем порядке.
Изучив обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что заказчик не представил доказательства, однозначно свидетельствующие о недобросовестности подрядчика, и не включила сведения о нем в РНП.
Арбитражный суд подтвердил правоту антимонопольного ведомства.