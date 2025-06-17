В Оренбуржье властям отказали в требовании внести подрядчика в РНП

Арбитражный суд Оренбургской области подтвердил законность решения регионального УФАС, отказавшегося включать подрядную организацию в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в УФАС, при рассмотрении такой категории дел комиссия оценивает поведение и подрядчика, и государственного заказчика. В данном случае исполнитель заключил контракт на благоустройство сквера отдыха в селе Матвеевка, а впоследствии расторгнул его в одностороннем порядке.

Изучив обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что заказчик не представил доказательства, однозначно свидетельствующие о недобросовестности подрядчика, и не включила сведения о нем в РНП.

Арбитражный суд подтвердил правоту антимонопольного ведомства.

Алексей Алексеев