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Капитан нижегородского ФК «Пари НН» Кирилл Гоцук покинул клуб

Нижегородский ФК «Пари НН» не стал продлевать контракт с капитаном команды, защитником Кириллом Гоцуком. Он выступал за нижегородский клуб с января 2020 года.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Дорогие болельщики, дорогие нижегородцы! Спустя пять с половиной лет футбольной карьеры пришло время расставаться, но это не повод грустить. Я бы хотел вам сказать большое человеческое, футбольное спасибо. Нижний Новгород для меня и моей семьи стал вторым домом. Я не говорю вам "до свидания", я говорю "до встречи"»,— сказал Кирилл Гоцук в видео, опубликованном в Telegram-канале ФК.

До «Пари НН» Кирилл Гоцук выступал за футбольные клубы «Елец», «Металлург» (Липецк), «Шинник» (Ярославль), «Крылья Советов» (Самара) и «Авангард» (Курск). В составе «Авангарда» он стал финалистом Кубка России в сезоне 2017/2018 годов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сезоне 2024/2025 годов «Пари НН» сначала вылетел из Российской премьер-лиги, но потом снова вернулся в высший дивизион. По итогам сезона клуб покинул главный тренер Виктор Ганчаренко. На этом посту его сменил теперь уже бывший главный тренер футбольного клуба «Арис» (Лимасол, Кипр) Алексей Шпилевский.

Андрей Репин

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