В Зернограде бывший судебный пристав пойдет под суд за служебный подлог

В Зернограде будут судить бывшего судебного пристава-исполнителя за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что с июня по сентябрь 2024 года фигурантка составляла фиктивные акты о наложении ареста на имущество должников для того, чтобы увеличить производственные показатели и получать за это премию.

В случае подтверждения вины фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн