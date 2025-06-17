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обновлено 15:51

В Воронеже без холодной воды остались 1,4 тысячи домов на 92 улицах

Поставщик ресурса «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») приостановил подачу холодной воды в 1 434 многоквартирных и частных дома на 92 улицах. Ограничения ввели на время устранения коммунальной аварии, сообщили в компании.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Сегодня специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили повреждение на водоводе диаметром 500 мм на проспекте Патриотов. Для устранения утечки разработан котлован глубиной более 2 м.

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О подвозе воды не сообщается.

UPD: в «РВК-Воронеж» сообщили, что завершить ремонт водовода и возобновить подачу ресурса планируется до конца рабочего дня. Уточняется, что авария произошла на временном трубопроводе, который установили на время реконструкции основного.

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Алина Морозова

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