В Башкирии вырос спрос на репетиторов

Школьники республики в этом году стали активнее готовиться к выпускным экзаменам. По данным исследования МегаФона, в мае и первые недели июня трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. В целом же преподаватели и учащиеся из региона увеличили объем занятий уже с начала года.



Фото: пресс-служба МегаФона

С января старшеклассники и их родители усиленно занимаются поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик их интереса пришелся на май. В этот месяц трафик на соответствующие ресурсы был выше на 94% по сравнению с началом года.

Самыми популярными днями для поиска преподавателей и занятий стали среда и понедельник. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался на треть выше средних показателей по неделе. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на субботу и воскресенье, когда активность падала почти в два раза.

«Все больше учащихся выбирают заниматься с репетиторами онлайн. Это позволяет расширить выбор специалистов и проводить занятия в любом удобном для себя месте. Для нас как оператора связи важно, чтобы в каждой точке региона старшеклассники имели доступ к интернет-ресурсам для подготовки к экзаменам. В том числе — в самых небольших населенных пунктах», — отметил руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии Евгений Немтин.

Так, новое телеком-оборудование запустили в деревне Баишево Зианчуринского района, где проживает меньше 500 человек. Ее отделяет от райцентра почти сто километров, от ближайшей железнодорожной станции — 66 километров. Связисты задействовали здесь средний диапазон частот и обеспечили уверенное покрытие на всей территории поселения.

С начала года техническая служба оператора построила и модернизировала более 120 базовых станций в республике. Наиболее масштабные работы прошли в столице региона, а также в Уфимском, Туймазинском, Мелеузовском, Альшеевском и Бакалинском районах. В частности, инженеры компании расшили возможности объектов связи в 15 городах и порядка 50 малых населенных пунктов.

ПАО «МегаФон»