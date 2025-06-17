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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Калуги возобновил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу почти на 15 часов.

С начала дня в небе над Калужской областью сбиты шесть беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обломки одного из уничтоженных БПЛА повредили фасад школы на территории Людиновского района. Господин Шапша пообещал оперативно отремонтировать здание.

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