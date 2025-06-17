Силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников над регионами России

Дежурные средства ПВО с 12:00 до 15:00 мск сбили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщает Минобороны. Над Калужской областью было сбито девять дронов, над Тульской — три, над Брянской и Смоленской областями — по одному.

По данным оборонного ведомства, с 8:00 до 12:00 мск уничтожены еще 24 дрона ВСУ. 14 из них — над Брянской областью. Еще четыре БПЛА сбиты над Калужской областью, три — над Тульской областью, два — над Крымом, один — над Белгородской областью.