Жители ПФО готовы сдать биометрию для защиты от мошенников

Желание защитить свои средства от мошенников — главный мотив для сдачи биометрии у 59% жителей ПФО. За последние полгода доверие к биометрическим сервисам заметно повысилось, показал опрос* ВТБ перед ПМЭФ-2025.

Среди других причин** 29% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, еще 27% отметили удобство — не нужно носить с собой документы и карты, по 24% — возможность снимать наличные без карты и телефона и бонусы (например, повышенный кешбэк), 19% - бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

Доля сомневающихся в безопасности биометрии - 31%. Противников таких сервисов - 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии - 30%. Ещё 6% считают биометрию надёжной, но неудобной для регистрации.

26% опрошенных в ПФО уже сдавали биометрию в МФЦ, банках или через приложение «Госуслуги Биометрия», а 32% планируют сделать это в ближайшее время.

«Мы видим, что доверие к биометрии постепенно растет, особенно в онлайн-банкинге. Уже 60% россиян считают, что биометрия скоро станет использоваться повсеместно. Сейчас важно сделать процесс сдачи биометрии максимально простым и удобным, например, через мобильные приложения банков. Если сдать и использовать биометрию станет проще, то новые сервисы появятся быстрее — в ритейле, транспорте, финансах и других сферах», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

*В опросе в июне 2025 года участвовали 1500 взрослых жителей крупных городов России.

**Вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа.