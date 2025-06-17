К 2030 году краевые власти рассчитывают обновить 22% всего жилого фонда региона

Сегодня на заседании краевого правительства был рассмотрен вопрос о реализации регионального проекта «Жилье», исполняемого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одной из приоритетных задач в Прикамье до 2030 года является ввод почти 10 млн кв. м нового жилья: «Важно не сбавлять темпов жилищного строительства. Также необходимо развивать механизм комплексного развития территории и поддерживать индивидуальное жилищное строительство в небольших территориях края».

С докладом о реализации проекта «Жилье» выступил министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. Он уточнил, что существующий нацпроект позволил собрать воедино все инструменты, которые направлены на решение главной задачи – улучшение качества жизни пермяков. В результате за шесть лет около 450 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Объем ввода жилья вырос с 1,1 млн кв. м. в 2019 году до рекордных 1,9 млн в 2023 году. По итогам 2024 года в регионе было введено 1,7 млн кв. м., 594 тыс. кв. м. из которых составляет многоквартирное жилье. Сейчас в регионе возводится почти 1,9 млн кв. м. многоквартирных домов. В целом за шесть лет удалось обновить 11,5% всего жилого фонда края. Цель до 2030 года – увеличить обновление до 22%.

«Сейчас средняя обеспеченность жильем в крае составляет около 29 кв. м. на человека. Важно достичь цели, которая была сформулирована зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, до 2030 года выйти на показатель обеспеченности жильем на человека в 33 кв. м»- подчеркнул глава регионального минстроя.

В Минстрое уточнили, что Пермский край выполнил задачи предыдущего нацпроекта и уже приступил к реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Большинство многоквартирного жилья возводится в столице региона и Пермском муниципальном округе, рассказали в ведомстве. Также растет интерес к индивидуальному жилищному строительству - за последние три года ввод ИЖС ежегодно превышает 1 млн кв. м.

«С 1 марта этого года в Прикамье вступил в силу закон, предусматривающий возможность использования механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве. Этот механизм защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве частных домов», – отметил Артем Габдрахманов.

Счета эскроу обеспечивают сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства жилья. Покупатели могут быть уверены, что их деньги будут направлены застройщику только после выполнения всех обязательств. Таким образом, в случае проблем со строительством граждане вернут свои деньги.

Также в регионе уделяется большое внимание созданию всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни людей. Благодаря механизму КРТ удается застраивать целые кварталы не только жильем, но и возводить школы, садики, медучреждения, дороги и общественные пространства.