Ростовские школьники получили награду всероссийского экоконкурса

Донские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Заповедные территории родного края» при поддержке ГБУ РО «Дирекция». Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, учащиеся МАОУ «Школа №10» города Ростова-на-Дону вошли в десятку лучших участников конкурса. Юные экологи провели исследование на территории государственного природного заказника «Горненский», прошли по экологическому маршруту «Войди в природу другом», изучили уникальные ландшафты, флору и фауну заказника.

Сотрудники ГБУ РО «Дирекция» провели для школьников экскурсию, экологическую беседу и помогли собрать необходимые материалы для проекта.

Валентина Любашенко