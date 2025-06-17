Прокуратура Севастополя проводит проверку из-за падения ребенка в пустой бассейн

В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту падения семилетнего ребенка в пустой бассейн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 июня 2025 года на территории частного дома в поселке Любимовка. Мальчик упал в пустой бассейн с высоты около 1,8 м. Отмечается, что накануне он приехал вместе с родителями из Московской области к родственникам. В момент случившегося семья находилась дома.

В результате падения ребенок получил травмы. Его госпитализировали.

Сотрудники прокуратуры проверяют условия жизни и воспитания школьника в семье. Надзорное ведомство контролирует оказание мальчику необходимой медицинской помощи и принятие правоохранительными органами процессуального решения.

Алина Зорина