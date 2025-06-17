В Ростовской области стоимость частных домов за год увеличилась на 8,4%

За год в Ростовской области средняя стоимость частных домов увеличилась на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Недвижимости. Рост среди регионов с городами-миллионниками составил 12,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра частного дома в регионе составила 65,6 тыс. руб., что на 7,4% выше прошлогодних показателей. Из сообщения также следует, что особенностью рынка является большой объем предложения в сочетании с домами средней площадью свыше 100 кв.м.

При средней площади 106 кв. м. и полной стоимости 7 млн руб. регион занимает третье место по количеству предложений после Краснодарского края (38,1%) и Подмосковья (22,5%).

Мария Хоперская