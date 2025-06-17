Reuters: США остановили работу группы, разрабатывающей стратегию давления на РФ

Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной группы, созданной для разработки стратегии давления на Россию и прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, к маю участникам группы, cозданной в начале весны, стало понятно, что президент не хочет вступать в конфронтацию с российскими властями.

Прежде о существовании подобной структуры не сообщалось. По словам источников Reuters, работу координировали сотрудники Совета нацбезопасности Белого дома. Участвовали в работе и представители Госдепартамента, Минфина, Пентагона и разведки. На встречах обсуждалось в том числе, как США могут оказать давление на бывшие советские республики и другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы сократить прибыль России от поставок энергоносителей и ограничить импорт в РФ некоторых товаров.

По словам собеседников агентства, «последний удар» по деятельности группы был нанесен около трех недель назад. Тогда многие сотрудники СНБ были уволены, включая команду, которая координировала работу по решению российско-украинского конфликта. После этого сократилась и возможность проводить межведомственные дискуссии по этому вопросу.

Как отмечает Reuters, Дональд Трамп, прежде обещавший в короткий срок добиться завершения боевых действий на Украине, все чаще стал допускать отказ США от посредничества. Источники агентства заявили, что в таком случае задача рабочей группы кажется все менее актуальной.

Лусине Баласян