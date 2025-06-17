В Южной Корее создадут крупнейший дата-центр для ИИ

По данным СМИ, южнокорейская корпорация SK Group, в которую входит один из крупнейших в мире производителей чипов SK Hynix, совместно с облачным подразделением Amazon Web Services построит в городе Ульсан крупнейший в стране центр обработки данных для систем искусственного интеллекта (ИИ). В проекте будут участвовать и другие подразделения SK Group — телекоммуникационный оператор SK Telecom и провайдер широкополосного интернета SK Broadband.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

SK Hynix известен как один из ведущих производителей микросхем динамической оперативной памяти (DRAM). Согласно аналитическому отчету Counterpoint Research, в первом квартале доля SK Hynix на мировом рынке высокопроизводительной памяти достигла рекордных 70%. Благодаря этому производитель смог обогнать на глобальном рынке DRAM традиционного лидера отрасли — компанию Samsung Electronics.

Новости о строительстве крупнейшего в стране дата-центра стали причиной того, что акции SK Hynix вчера выросли на 3%, достигнув 25-летнего максимума. С начала года акции компании подорожали на 50%.

Татьяна Герасимова