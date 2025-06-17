Жители КЧР выбрали пять территорий для благоустройства в 2026 году

Жители Карачаево-Черкесии выбрали пять общественных территорий для благоустройства в 2026 году — в голосовании приняли участие более 25 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор были представлены восемь общественных территорий в Черкесске, Усть-Джегуте, Карачаевске, Теберде и Медногорском.

В Черкесске большинство участников поддержали проект у городского дворца культуры. В Усть-Джегуте выбрали благоустройство бульвара. В Карачаевске и Теберде победили проекты аллей, а в поселке Медногорском лидером стал дизайн-проект общественного пространства.

Работы начнутся в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 2017 года в Карачаево-Черкесии создали около 160 общественных территорий и благоустроили свыше 500 дворов.

Николай Аксенов