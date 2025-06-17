На Дону вынесен приговор за незаконное хранение оружия и боеприпасов

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор жителю г.Ростова-на-Дону, причастному к незаконному хранению оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

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Следствием установлено, что Владимир Аллайгаджиев приобрел две боевые ручные осколочные гранаты Ф-1 и два взрывателя типа УЗРГМ, являющиеся взрывными устройствами, и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы по месту своего жительства.

Железнодорожным районным судом г.Ростова-на-Дону господин Аллайгаджиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ч. 1 ст. 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы Ростовским областным судом решение районного суда оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко