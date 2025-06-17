Баскетбольный клуб «Самара» продолжит выступление в Единой лиге ВТБ

В Москве прошел Совет Единой лиги ВТБ. На нем были подведены итоги прошедшего сезона, а также утвержден состав участников сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В числе участников предстоящего сезона турнира остались все российские клубы, включая БК «Самара». Казахстанская «Астана» выступать в лиге не будет.

В регулярном чемпионате турнира запланированы четыре круга, где каждый соперник сыграет с остальными коллективами (по две игры дома и на выезде). Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в грядущем сезоне проводиться не будет.

Начало регулярного сезона Единой Лиги ВТБ намечено на 1 октября, а завершится он 22 апреля 2026 года.

Андрей Сазонов