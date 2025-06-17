В Ульяновской области директора «Кроны» обвиняют в сокрытии денежных средств

В Ульяновской области в суд направлено уголовное дело 44-летнего генерального директора ООО «Крона». Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, директор умышленно искусственно создал видимость отсутствия средств на расчетных счетах руководимой им коммерческой организации. В результате бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 4,2 млн руб.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Еще до суда наложен арест на недвижимость обвиняемого — в целях возмещения ущерба.

Алексей Алексеев