Чемезов: объем инвестиций «Ростеха» достиг рекордных 676 млрд рублей

Президент Владимир Путин встретился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Они обсудили финансовые результаты компании. По словам господина Чемезова, объем инвестиций «Ростеха» составил рекордные 676 млрд руб. в 2024 году.

«Прежде всего это связано с ростом гособоронзаказа и с тем, что мы должны увеличивать, расширять мощности наших предприятий, проводить модернизацию с тем, чтобы выполнять гособоронзаказ»,— рассказал глава «Ростеха» президенту.

Господин Чемезов отметил, что устойчивый рост выручки госкорпорации продолжается даже на фоне санкций. В 2024 году она составила 3 трлн 610 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 119%, до 131,5 млрд руб.