Полицейский без прав насмерть сбил нижегородку на пешеходном переходе

Сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Княгининский» в июне насмерть сбил 55-летнюю нижегородку, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина в рабочем поселке Бутурлино. Водительских прав у полицейского на тот момент не было, сообщили в региональном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Следователи допрашивают свидетелей, назначена автотехническая экспертиза.

Елена Ковалева