На экспертизу в рамках спора о ростовском отеле «Хаятт» потратили 4 млн рублей

В Арбитражном суде Ростовской области продолжается производство по делу о строительстве ростовского отеля Hyatt Regency. Соответствующее определение опубликовали в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело «зависло» на два года из-за затянувшейся строительно-технической экспертизы, которая обошлась структуре Группы «Агроком» в 4 млн руб. Решение о назначении экспертизы приняли еще в мае 2023 года. Для ее проведения выбрали СЧУ «Ростовский центр судебных экспертиз». Специалисты организации должны были установить стоимость использованных материалов, фактически выполненных генподрядчиком работ, а также неиспользованных и невозвращенных материалов. Анализ должен был завершиться в течение полугода, однако экспертам потребовалось больше времени.

Генподрядчиком проекта является сербская компания «Энергопроект Високоградня», а заказчик строительства — ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в Группу «Агроком»).

Мария Хоперская