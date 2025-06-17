Экс-полицейский из Челябинской области не смог обжаловать приговор за госизмену

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил без изменения приговор жителю Челябинской области, признанному виновным в государственной измене и диверсии. Он продолжит отбывать 16 лет сначала в тюрьме, а потом в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ РФ.

Приговор, который пытались обжаловать адвокаты подсудимого, вынес Челябинский областной суд в декабре 2024 года. Тогда он установил, что житель Челябинской области, бывший сотрудник полиции, вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую Главным управлением разведки Министерства обороны и службой безопасности Украины. По их заданию он совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Челябинской области. Уголовное дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ России.

Экс-полицейский первые пять лет отбывает наказание в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии. Ему также назначили штраф на сумму 250 тыс. руб. и ограничение свободы на год и шесть месяцев. Кроме того, подсудимого лишили званий старшего лейтенанта запаса и майора полиции в отставке.

Ольга Воробьева