Министр ЖКХ нашла себе зама в родном городе

Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края стала Ольга Попова, сообщает краевая газета «Звезда». Она сменила Андрея Летова, который вчера приступил к работе первым замглавы Свердловского района Перми. Госпожа Попова будет курировать вопросы ТКО, капремонта и энергосбережения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиакуб Фото: Медиакуб

Новый замминистра родилась в Губахе, имеет два высших образования, с 2013 года работала заместителем главы администрации Губахинского округа по ЖКХ и инфраструктуре. С 2020 года работала на аналогичной должности в администрации Добрянского округа, уступив должность в 2021 году бывшему главе Осе Якову Лузянину.

Стоит отметить, что недавно назначенная министром ЖКХ Наталья Киселева также родилась в Губахе и свою чиновничью карьеру начинала в муниципалитете этой территории.