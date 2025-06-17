Таможенники нашли в чемоданах у иностранки 40 кг волос на 4 млн рублей

Таможенники изъяли более 40 кг натуральных человеческих волос у 37-летней иностранки, прилетевшей из Дубая (ОАЭ), сообщает ФТС. Стоимость находки эксперты оценили в 4,3 млн рублей.

Пассажирка выбрала «зеленый коридор», но при досмотре в ее багаже, двух чемоданах, обнаружили более 200 связок длинных волос разных оттенков.

Женщина пояснила, что везла волосы для салона красоты по предварительной договоренности, чтобы делать наращивание клиентам. По ее словам, она не знала, что товар нужно декларировать.

В связи с этим в отношении нее возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).