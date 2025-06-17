МИД Катара: эскалация между Израилем и Ираном мешает сделке по Газе

Достижение соглашения о прекращении огня в Газе затягивается из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает агентство Reuters.

16 июня замглавы политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук допускал в разговоре с «РИА Новости», что обострение между Ираном и Израилем может подтолкнуть Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что в настоящее время нет договоренностей о новом раунде переговоров по Газе. При этом он подчеркнул, что для заключения соглашения необходимо сначала добиться прекращения огня.

В конце мая в «Хамасе» сообщили, что получили от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа новое предложение по прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Израиль согласился на условия, изложенные в плане. Стив Уиткофф позднее заявил, что ответ палестинской группировки на предложение США неприемлем. В «Хамасе» при этом утверждают, что не отвергали план.

Анастасия Домбицкая