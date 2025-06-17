В Ульяновске район возглавил технарь с опытом работы в благоустройстве

Ринат Садыков назначен исполняющим обязанности главы администрации Засвияжского района. Он родился в 1982 году в селе Старые Чукалы Татарстана. В 2001 году окончил Ульяновский строительный колледж, а в 2005 году — Ульяновский государственный технический университет. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Ульяновска Александр Болдакин подчеркнул, что Засвияжский район требует особого внимания и выразил уверенность, что Ринат Садыков справится с задачами. Он пообещал поддержку новому руководителю и отметил, что первоочередные задачи включают реализацию национальных проектов, поддержание санитарного порядка и взаимодействие с бизнесом в сфере благоустройства.

Ринат Садыков начал трудовую деятельность в 2001 году мастером. С 2007 по 2023 год он работал в администрации Засвияжского района, начиная с должности главного специалиста по развитию пригородной зоны и до первого заместителя главы. Последние два года он занимал пост заместителя директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению».

Георгий Портнов