Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики

17 июня Илон Маск опубликовал в соцсети X результаты своего теста на наркотики с отрицательными показателями на такие виды запрещенных веществ, как кетамин, кокаин, амфетамин, экстази и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @elonmusk Фото: @elonmusk

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что миллиардер мог употреблять запрещенные вещества во время своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства и советника Дональда Трампа. По мнению The New York Times, он употреблял кетамин так часто, что испытывал проблемы с мочеиспусканием, «путешествуя с таблетницей на 20 таблеток».

В отчете также было указано, что Илон Маск регулярно принимал галлюциногенные грибы «во время восхождения по политической лестнице». Количество наркотиков, как утверждается, существенно возросло в тот момент, когда он сблизился с Дональдом Трампом, пожертвовав не менее $275 млн на его президентскую кампанию.

Илон Маск отрицал обвинения и говорил: «Под кетамином нельзя выполнить такое большое количество работы, которое есть у меня». Доказательством его слов стал представленный Fastest Labs of South Austin отчет, содержащий результаты анализа мочи, взятого ранее в этом месяце.

Татьяна Герасимова