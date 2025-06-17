Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Верховный суд РФ сегодня, 17 июня, удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Гражданская инициатива». Председатель партии Андрей Нечаев счел это решение политическим и пообещал его обжаловать.

В ходе заседания представитель Минюста настаивал, что «Гражданская инициатива» в нарушение требований федерального закона «О политических партиях» не участвовала в выборах в течение семи лет с марта 2018 года, когда ее кандидат был зарегистрирован на федеральных выборах в последний раз. А выдвиженцев «Гражданской инициативы», участвовавших в выборах других уровней (губернаторов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления), по данным истца, было меньше, чем требует закон.

Ответчик, в свою очередь, обратил внимание суда на то, что Минюст «волюнтаристски» определяет, как отсчитывать семь лет, в течение которых партия должна участвовать в выборах. По мнению господина Нечаева, партия соответствовала всем требованиям закона в «первый цикл», то есть в первые семь лет с момента ее регистрации в 2013 году, таким образом, у нее есть еще два года, чтобы выполнить норму во «второй цикл».

Минюст с такой трактовкой не согласился и указал на то, что семь лет отсчитываются с момента последнего участия в федеральных выборах, то есть в данном случае с 2018 года. Верховный суд эту позицию поддержал.

Божена Иванова