Администрация Екатеринбурга планирует продать дом купца Крутикова

Администрация Екатеринбурга планирует продать объект культурного наследия – дом купца Крутикова на ул. Горького, 41, а также земельный участок и гараж на прилегающей территории. Такое решение одобрили депутаты думы на комиссии по муниципальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом купца Крутикова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дом купца Крутикова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В задании размещалась служба заказчика Ленинского района, но затем она переехала на ул. 8 Марта, и объект было решено продать. Площадь здания составляет около 90 кв. м.

Памятник дом купца Ф. И. Крутикова был построен в в 1890-е годы, первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. В украшении здания выражен архитектурный «русский» стиль.

Анна Капустина