В Курганской области госслужащего уволили после обвинения в коррупции

Руководитель государственного казенного учреждения «Курганавтодор» уволил заведующего сектором одного из отделов по требованию прокурора. Сотрудник отстранен от работы из-за утраты доверия после обвинения в коррупции. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

Бывший сотрудник «Курганавтодора» отвечал за прием строительных работ на автодорогах. По версии следствия, в 2023 году он вступил с одним из подрядчиков в неслужебную связь и подписал документы о выполнении несуществующего ремонта. В результате псевдоисполнитель необоснованно получил более 142 млн руб.

Уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Курганавтодора» расследуется по факту превышения должностных полномочий и получения взятки.

Ольга Воробьева