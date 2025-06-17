В Сызрани возбудили уголовное дело из-за избиения прохожего несколькими мужчинами
В сызрани возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По информации ведомства, в соцмедиа размещена информации, что 7 июня на одной из улиц Сызрани несколько мужчин избили случайного прохожего из-за словесного конфликта и скрылись. Местные жители вызвали медиков. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся действия для установления участников инцидента.