В Сызрани возбудили уголовное дело из-за избиения прохожего несколькими мужчинами

В сызрани возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа размещена информации, что 7 июня на одной из улиц Сызрани несколько мужчин избили случайного прохожего из-за словесного конфликта и скрылись. Местные жители вызвали медиков. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся действия для установления участников инцидента.

Руфия Кутляева