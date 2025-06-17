Прокуратура выявила незаконные работы на памятнике в Ярославле

В Ярославле Кировский районный суд запретил проводить ремонтные работы на объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом жилой Н.А. Супонева», 1780-е гг., вторая половина XIX в., расположенном на улице Советской, 8. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Сотрудники надзорного ведомства и специалисты областной службы охраны ОКН выявили, что на цокольном этаже нежилого здания проводятся строительные работы без разрешительной документации. К моменту осмотра была демонтирована часть капитальной стены и заменена кирпичная кладка.

Ввиду этого прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику и арендатору здания о необходимости разработки проекта ремонта с привлечением лицензированной организации и проведения дальнейших работ под контролем областной службы охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Помимо запрета на работы, бизнесмен, организовавший ремонт, оштрафован на 20 тыс. руб. по статье 7.14 КоАП РФ (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за сохранением объектов культурного наследия).

Алла Чижова