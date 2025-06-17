На сарапульской площадке в питомнике хвойных саженцев «Удан» готовы 10 теплиц

Готовы 10 теплиц на сарапульской площадке в питомнике хвойных саженцев компании «Удан», сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. Планируется, что при полной загрузке в питомнике будет выращиваться до 45 млн саженцев сосны лиственницы и ели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, Telegram Фото: Александр Бречалов, Telegram

По словам главы региона, саженцы пользуются популярностью, их закупают в Китай, Монголию и Казахстан. «Кроме “легких для планеты”, этот проект — больше 1 млрд руб. инвестиций в республику и 25 новых рабочих мест»,— написал господин Бречалов.

Напомним, ввести питомник в эксплуатацию планировалось до конца 2024 года. Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству объекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Компании «Удан» выделили 33 га земли в аренду без торгов на Территории опережающего развития «Сарапул». Изначально сообщалось о создании 60 рабочих мест.