Почти 500 нуждающихся семей в Удмуртии улучшили жилищные условия в 2024 году

482 семьи из числа нуждающихся в Удмуртии улучшили условия своего проживания в 2024 году, 235 из них — в сельской местности, сообщает Удмуртстат. К началу 2025 года на учете состояло 13,3 тыс. таких семей. Общая заселенная площадь составила 22 тыс. кв. м, из них 7,5 тыс. кв. м в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2024 год 87 молодых, 74 многодетных, 29 семей с инвалидами стали новоселами. Также жилье предоставили 161 сироте и детям, оставшимся без попечения. Нуждающимися в жилых помещениях в 2024 году признали 552 семьи, 204 из них относятся к малоимущим.

Жилищные условие в 2024 году улучшили 33 семьи из 554, проживающих в аварийном жилье. Для сравнения, в 2023 году таких семей было 84 из 628. За предыдущий год признаны нуждающимися в жилых помещениях 552 семьи, 204 из них относятся к малоимущим.

220 семей из общего числа купили себе жилые помещения, 55 из них воспользовались ипотечным кредитованием (в прошлом году — 105 семей).