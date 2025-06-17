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Рыбинский суд рассмотрит дело о даче взятки в больнице

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы, обвиняемой в даче взятки заведующему отделением больницы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в мае 2024 года обвиняемая дала 13 тыс. руб. заведующему отделением сестринского ухода за госпитализацию своей подруги свыше 45 суток. Дело расследовал Следственный комитет. К настоящему моменту прокурор утвердил обвинительное заключение.

В прокуратуре уточнили, что дело в отношении сотрудника больницы расследуется.

Алла Чижова

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