Рыбинский суд рассмотрит дело о даче взятки в больнице

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы, обвиняемой в даче взятки заведующему отделением больницы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в мае 2024 года обвиняемая дала 13 тыс. руб. заведующему отделением сестринского ухода за госпитализацию своей подруги свыше 45 суток. Дело расследовал Следственный комитет. К настоящему моменту прокурор утвердил обвинительное заключение.

В прокуратуре уточнили, что дело в отношении сотрудника больницы расследуется.

Алла Чижова