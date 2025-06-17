Суд рассмотрит дело о ДТП с тремя погибшими на трассе «Обход Тольятти»

Утверждено обвинительное заключение по делу водителя, нарушившего ПДД, что привело к гибели трех человек в Самарской области. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Шигонского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 30 января 2025 года водитель автомобиля Toyota Alphard

на трассе «Обход Тольятти» уснул за рулем и врезался в тягач с полуприцепом, стоявший на обочине. В результате аварии два пассажира погибли на месте, третий скончался в больнице.

Водитель был взят под стражу. Установлено, что в момент ДТП он был трезв. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено на рассмотрение в Шигонский районный суд.

Георгий Портнов