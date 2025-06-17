От конфликта ищут убежища

Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social и также напомнил о необходимости немедленного подписания ядерной сделки. В Минздраве Ирана сообщили почти о 2 тыс. пострадавших в результате прилетов со стороны Израиля. Накануне ЦАХАЛ ударил по зданию редакции иранского гостелеканала IRINN. По данным агентства Fars, там погибли три сотрудника. Также в армии Израиля заявили об убийстве генерала Али Шадмани, нового главы Генштаба Исламской Республики. Его назначили на эту должность всего несколько дней назад. Тем временем израильские СМИ сообщили о взрывах в центре Тель-Авива: минувшей ночью Иран запустил баллистические ракеты по территории еврейского государства. “Ъ FM” поговорил с местными жителями обеих стран и узнал, как они переживают новый виток обострения. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сирены звучат по несколько раз за ночь. Израильтяне этим очень вымотаны, поспать почти не удается, рассказали “Ъ FM” местные жители. В остальном паники не наблюдается: продуктовые, аптеки, магазины и даже часть кафе и ресторанов работают в прежнем режиме. Жизнь продолжается, и через несколько недель будет намного лучше, уверен житель Ришон-ле-Циона Марк Каценельсон: «Страна умеет работать и жить в экстренных ситуациях. Я был и в центре города, ходил в магазины, закупался. Конечно, людей больше обычного. Это еще и связано с тем, что многие не работают, едят дома. Но такого большого ажиотажа, чтобы продукты сметали с полок, нет вообще. Продукты в наличии. Правда, в небольшом магазине, куда я зашел, молоко отсутствовало уже несколько дней. В супермаркетах был бум, полно молока, и все в порядке. Работает интернет, электричество».

Система оповещения командования тыла работает в три этапа: предупреждения начинают приходить за 30 минут до прилетов, за 10-15 и затем — еще за несколько минут, рассказали “Ъ FM” местные жители. За это время нужно укрыться в так называемой защитной комнате (мамаде) или бомбоубежище на минус первом этаже. И если первые есть только в части многоквартирных домов, то бомбоубежищами оборудованы все жилые здания. Если люди куда-то выходят, то они заранее простраивают маршрут так, чтобы было куда спрятаться, рассказал житель Хайфы Роман Челюскин: «Все сейчас достаточно дисциплинированно. Я вчера застал сирену на улице, другие автомобилисты мигали фарами, чтобы я бросил машину и нашел укрытие, ни одного человека не было на улице. В некоторых больших супермаркетах не нашлось воды в больших бутылках, только в маленьких. Видел объявление, что продается не больше четырех упаковок в одни руки. В целом в магазинах есть все.

В район примерно в 2 км от моего дома попала ракета, и случились непродолжительные перебои с электричеством. Общественный транспорт ходит с ограничениями, не работают банки».

Но ситуация стала тревожнее, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если раньше до той же Хайфы ракеты не долетали, то вечером 15 июня в результате иранского удара было повреждено несколько зданий, в том числе электростанция. По данным СМИ, одной из целей могло быть здание компании по производству оружия, оно частично разрушено. В Иране тем временем почти 2 тыс. человек пострадали в результате ударов Израиля, сообщили в местном Минздраве. На выезде из Тегерана образовались огромные пробки, на АЗС не отпускают больше 5 л. бензина на машину. Кроме того, в городе не работают банкоматы и частично интернет, рассказала жительница Тегерана Натали Васильченко: «До субботы 14 июня все шло, как обычно, кто-то даже свадьбу проводил.

Но когда начались сильные обстрелы, конечно, массово люди стали покидать город.

Есть проблемы с бензином именно в Тегеране, потому что, насколько я поняла, был взорван склад с запасами нефти, а он обеспечивал потребности столицы в топливе на 70%. Отключение электроэнергии до этого происходило в профилактических целях: на два часа отключают из-за того, что сейчас очень жарко. Интернета в воскресенье практически вообще не было целый день».

При этом, по словам иранистов, в республике нет бомбоубежищ и не работают сирены. На этом фоне многие уехали на север страны, продолжает Натали Васильченко: «В 300 метрах от нас была выпущена ракета по городку, где находились, я так поняла, то ли боеприпасы, то ли что-то в этом роде. И после этого мы решили уехать. 17 часов стояли в пробке в дороге, которая обычно занимает 3,5 часа. Все двинулись на север Ирана. Здесь более или менее спокойно, так как в этом регионе нет стратегически важных объектов».

Впрочем, уехать из Тегерана спешат не все: в иранских соцсетях и русскоязычных каналах местные делятся своей рутиной, которая помогает отвлечься от прилетов, и по вечерам в парках по-прежнему многолюдно, правда, все разговоры — об одном.

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Екатерина Вихарева