«Целевая доходность ожидается на уровне 26,5% годовых»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в частности, о комбинированном ЗПИФ «Евгеньевский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УК «Красный мост» Фото: Пресс-служба УК «Красный мост»

Комбинированный закрытый паевый инвестиционный фонд — один из новых и уже популярных инструментов. На рынке недвижимости он представлен в том числе и в первичном сегменте. Управляющие компании формируют активы фондов ликвидными объектами высокого класса, которые в перспективе нескольких лет смогут обеспечить высокую доходность. К примеру, в Санкт-Петербурге УК «Красный мост» выводит на рынок комбинированный ЗПИФ «Евгеньевский» для квалифицированных инвесторов.

Активы фонда в объеме до 5 млрд руб. будут включать лоты в строящемся в центре города жилом квартале класса deluxe «Евгеньевский» площадью около 4 тыс. кв. м. Это уникальный и, пожалуй, самый масштабный для местного рынка проект высокого класса площадью почти 3 га. Девелопер проекта — Formula City. ЗПИФ предоставляют инвесторам возможность участвовать в рынке через общедолевую собственность. Инвестор наряду с другими пайщиками становится совладельцем объектов недвижимости с возможностью получать часть дохода от доверительного управления активами ЗПИФ после вычета комиссий за управление фондом.

Целевая доходность вложений в паи ЗПИФ комбинированный «Евгеньевский» ожидается на уровне 26,5% годовых, что, согласно оценкам экспертов УК «Красный мост», выше средней по рынку. Такой размер возврата на инвестиции планируется получить по окончании срока действия договора доверительного управления фондом. И это, как отмечают эксперты, значительно выгоднее, чем инвестиции в облигации или банковские депозиты на сопоставимый срок. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Светлана Бардина