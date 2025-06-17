В Челябинскую область не пропустили 40 тонн абрикосов и слив из Центральной Азии

На автомобильном пункте пропуска в Челябинской области запретили проезд двух машин с абрикосами и сливами из-за нарушений. Общий вес продукции составил 40 т, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы досмотрели машины 16 июня на пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Первый автомобиль перевозил из Казахстана 18 т абрикосов в Челябинск, второй — 22 т слив из Киргизии в Пермь. Выяснилось, что у товара отсутствовала маркировка о месте происхождения продукции.

Сливы и абрикосы вернули в место отправки. Перевозчикам необходимо оформить недостающие документы.